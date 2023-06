El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la oposición no quiere que cambien los libros de texto gratuito porque pretenden que continúen los contenidos de la época neoliberal, el periodo del individualismo.

"Gracias esos libros estudiamos muchos, y ahora quieren que continúen los mismos contenidos de la época neoliberal, de la época del individualismo, pues no ahora es humanismo científico, ciencia, pero con humanismo, y eso no les gusta".

Sólo deja 13 páginas, de las 258, para abordar 10 temas relacionados con el pensamiento matemático. El "libro Múltiples lenguajes" dedica 11 páginas, también de 258, a abordar algunos temas.

En conferencia de prensa, el Presidente López Obrador aseguró que la molestia de la oposición es que los nuevos libros de texto no tienen que ver con el pensamiento conservador, ni con Agustín de Iturbide, ni con Maximiliano, ni con Porfirio Díaz, ni con el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

"Ellos no quisieran que se hablara de la Revolución, como van a querer que se hable de los campesinos, obreros, de la escuela pública, no eso no les gusta".