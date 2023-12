Este miércoles durante su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado por la periodista independiente Reyna Haydee Ramírez sobre la metodología que usa para validar reportajes como los de la revista "Contralínea" sobre el Inai o desacreditar los del periodista Carlos Loret de Mola, sobre los contratos de los amigos de su hijo.

Ante las preguntas, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso a la reportera Nancy Flores a exponer su investigación en el Salón Tesorería.

"Porque son afines. Tiene medios afines usted y tiene medios en contra", le respondió Reyna Haydee Ramírez, mientras la reportera de "Contralínea" siguió las instrucciones de López Obrador.

En "la mañanera", López Obrador aseguró que "sencillamente no hay ninguna prueba" sobre la investigación de Loret de Mola sobre los contratos del gobierno de Quintana Roo dados a un amigo de su hijo "Andy" López Beltrán.

"No tenemos nada que ocultar, es que yo no establezco relaciones de complicidad con nadie y no hay ninguna prueba que mi hijo haya participado, pidiéndole a la gobernadora de Quintana Roo que le dieran un contrato a un empresario. Es un invento porque están en contra mía...yo sostengo que el señor Loret de Mola es un corrupto y tengo las pruebas" (...).

"Yo quisiera, y lo he estado emplazando aquí, que nos diga cuánto gana, cuáles son sus bienes, cómo los obtuvo. Y le he llegado incluso a plantear que le cambio mis bienes, no solo los míos, los de mis hijos, de toda mi familia con los bienes que él tiene, y no me ha respondido", dijo.

"La metodología es sencillamente de que es mentira, porque no ha presentado ninguna prueba", agregó López Obrador.

Tras causar un momento de tensión en su conferencia, López Obrador celebró el "diálogo circular" que se da en Palacio Nacional.

"Ahora permita que vengan los reporteros que hicieron el otro reportaje, para que den su explicación, son las dos partes", le dijo Reyna Haydee Ramírez.



*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV