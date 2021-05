AMLO buscará ley "anti sabadazo" para cuidar la dignidad del Estado

Al manifestar que se tiene que cuidar el decoro, la dignidad del Estado y actuar con absoluta transparencia, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó que ante la orden del pasado sábado de un juzgado federal de dejar en libertad el pasado sábado a Héctor "El Güero Palma", instruyó a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación (Segob) para que analice presentar una reforma a las leyes para evitar que asuntos de este tipo no se realicen en días inhábiles, y en fines de semana.

"He dado instrucciones la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para que se analice la conveniencia de llevar a cabo una reforma a las leyes correspondientes, para que asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles, que no sean los sábados y los domingos", declaró AMLO.

En conferencia de prensa, el Presidente López Obrador aseguró que esta propuesta no significa limitar libertades o incidir en lo que establecen las leyes, sino es, indicó, actuar con transparencia absoluta, y aseguró que este tipo de asuntos no solo tienen que ver con el Poder Judicial o Ejecutivo, sino que se tiene que cuidar el decoro y la dignidad del Estado mexicano.

"Esto no significa limitar las libertades, e incidir con lo que establecen las leyes, es actuar con transparencia absuelta, porque no es un asunto nada más de carácter legal, que corresponde al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo, es un asunto de Estado, se tiene que cuidar el decoro y la dignidad del estado mexicano", dijo.

