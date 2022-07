Al manifestar que "no hay nada firme", el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Gobierno federal no se tiene información sobre la presencia en la Ciudad de México de "Los Chapitos", célula vinculada al Cártel de Sinaloa y reconoció que el tema no fue tratado en la reunión de Gabinete de Seguridad de este jueves.

Esto luego del operativo el martes pasado en el poblado de Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, al sur de la capital de la República, en donde la policía local detuvo a 14 presuntos integrantes de esta célula y se liberó a cuatro personas secuestradas.

En conferencia de prensa "mañanera", el jefe del Ejecutivo federal afirmó que la investigación de este caso está a cargo de las autoridades de la Ciudad de México.

"¿Y del caso del Cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, Presidente?", se le cuestionó en Palacio Nacional.

"Eso hay esperar que se investigue, nosotros todavía no lo tratamos en la mesa (de Seguridad)", comentó al voltear a su lado izquierdo, donde se encontraba el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja.

No te pierdas: Detenidos por balacera en Topilejo son de Sinaloa, dice García Harfuch

"¿No están confirmados?", se le insistió.

"No tenemos toda la información, surge por lo de Topilejo. Entonces a partir de ahí es un trabajo de investigación que hizo el gobierno de la Ciudad de México, pero nosotros todavía no tenemos información", respondió.

En el salón Tesorería, el Mandatario federal recordó que "los lunes siempre está en la reunión de seguridad la jefa de gobierno -Claudia Sheinbaum— y ahí ella informa, y tenemos también nosotros elementos, pero no hay nada en firme, cuando tengamos algo nosotros informamos".

OA