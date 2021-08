AMLO afirma que sus adversarios no quieren que haya revocación de mandato

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) criticó que ahora sus adversarios no quieren la revocación de mandato porque dicen que "malévolamente" está pensando en la reelección y si la gana, saldrá "fortalecido" y se va a reelegir.

"Si la gente dice que quiere que yo me quede, entonces malévolamente estoy pensando en la reelección, voy a salir fortalecido y me voy a reelegir, que no vieron una foto que publicó ayer Joaquín López Dóriga donde ya estoy chocheando".

"¡Cómo voy a estar pensando en la reelección! Primero por mis principios y mis ideales, no soy como ellos, el conservadurismo autoritario, fascistoide, de todos lados"

Recordó que es el Presidente en funciones con mayor edad, por lo que en septiembre de 2024 se retirará por completo de la política, no participará en nada, ni actos públicos ni declaraciones ni en mensajes en las redes.

López Obrador fustigó que "los demócratas" cambiaron de opinión: "Pero si está en la Constitución y es democracia participativa, por qué se le tiene miedo al pueblo, por qué no se le pregunta al pueblo: ‘¿quieres que continúe el Presidente o que se vaya?’, y que la gente decida".

AMLO lamentó que al conmemorar los 500 años de Resistencia Indígena por la toma de Tenochtitlán aparecieran expresiones como las de los ultraderechistas españoles de Vox, "el equivalente al PAN, al Yunque (…) lo más retrógrada que puede haber no me equivoco clasistas, racistas, hipócritas, corruptos, falsos".

GC