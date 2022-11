El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno no hay funcionarios como Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y hoy recluido en Estados Unidos por presunto vínculos con el narcotráfico, y afirmó que no se protege ni se tienen relaciones con ninguna banda y la ley se aplica por parejo.

En su informe de gobierno a cuatro años de haber ganado la Presidencia de la República, el jefe del Ejecutivo federal señaló que tampoco se venden plazas.

"Que quede claro, que nadie se confunda o se haga el que no sabe, en nuestro gobierno no hay funcionarios, lo tengo que decir, aunque no es mi gusto, lo tengo que decir porque nuestro adversarios son muy hipócritas, muy falsarios, pero es importante muy importante que se sepa que en nuestro gobierno no hay funcionarios como García Luna.

"No se permite la violación de derechos humanos, las autoridades no es cómplice, encubridora y ejecutora de tortura y masacres, no se admiten relaciones de complicidad con nadie, no me entiendo con una banda para proteger a esa banda y hacer la faramalla, no, aquí no hay acuerdo de ese tipo", dijo.

López Obradopr dice que pide al gobierno de EU se respeten a los migrante mexicanos. En el Zócalo de la Ciudad de México, el Presidente López Obrador afirmó que quien comete un delito tiene que ser castigado y la ley se aplica por parejo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no se peleará con el gobierno de Estados Unidos, gobernadores y legisladores, pero pidió que se respeten a 40 millones de connacionales que trabajan honradamente en ese país o les dirá: "toma tu Champotón".

En dos ocasiones, el titular del Ejecutivo pidió un aplauso para los migrantes mexicanos que envían a nuestro país 60 mil millones de dólares, la principal fuente de ingreso de nuestro país.

"No pedimos trato especial, solo que los respeten, no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, ni con diputados o senadores, solamente que echen a andar una política que ofenda la dignidad de los mexicanos que están en Estados Unidos trabajando honradamente.

"Nada de que yo quiero el voto en Texas y California, pero hablo mal de los mexicanos, les vamos a decir lo que contestaron los de Champotón a los invasores: toma tu Champotón".

Señaló que como dice la canción de Rubén Blades quién no quiere a su patria no quiere a su madre.

MF