AMLO afirma que Monreal y sus adversarios "tienen las puertas abiertas"

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena, y sus adversarios políticos tiene las puertas abiertas de Palacio Nacional.

"Sí, para él y para todos, hasta para los adversarios, para todos, no odio y no tengo enemigos, tengo adversarios, yo no quiero tener enemigos", dijo AMLO.

En la “mañanera”, AMLO señaló que Monreal Ávila –con quien supuestamente hay un distanciamiento- junto con muchas otras personas es un precursor del Movimiento de Regeneración Nacional.

Por ello, López Obrador exhortó a "no hacerle caso al canto de las sirenas, ponerse cera en los oídos para no estar escuchando" politiquerías.

"Es un momento excepcional que nos tocó vivir, es un momento estelar en la historia de nuestro país, no tenemos por qué distraernos, que no nos distraiga la politiquería, el individualismo, tenemos una misión superior y le estamos haciendo y se va avanzando a pesar de los obstáculos, todos ayudamos".

"La transformación es un movimiento impulsado por todos es un nosotros no un yo", destacó.

Insistió en que el mejor método para elegir a su relevo en 2024 es la encuesta para preguntarle al pueblo porque esos ejercicios "no fallan".

GC