AMLO a Anaya: para tener lengua larga hay que tener uñas cortas

Luego de los señalamientos de Ricardo Anaya respecto a varias irregularidades en su gestión como jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador respondió que para tener la lengua larga hay que tener las uñas cortas.

Ante unas 10 mil personas reunidas en el cierre regional en esta ciudad de Morelos, el tabasqueño criticó que el panista sacó información de hace 13 años cuando dio contratos para a la construcción de los segundos pisos.

"No hacen nada. No han hecho absolutamente nada, hemos salido ilesos de la calumnia porque tenemos autoridad moral y política.

"Para tener la lengua larga hay que tener las uñas cortas", aseveró el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia.

Acompañado del candidato a gobernador de la coalición Morena-PES-PT, Cuauhtémoc Blanco, López Obrador aclaró que no es corrupto.

El abanderado de Morena-PES-PT afirmó que no se subirá al avión presidencial y bromeó: "porque si resucita Zapata y me ve arriba de ese avión me agarraría a patadas".

JA