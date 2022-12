A siete días del ataque armado contra Ciro Gómez Leyva, 180 periodistas, reporteros, editores, moneros y articulistas firmaron una carta en la que exigen al Presidente Andrés Manuel López Obrador cesar el "hostigamiento" contra comunicadores críticos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó en contra de los "abajo firmantes", al señalar que son "puros periodistas del régimen" que dicen que él polariza a la sociedad.

"No polarizo, politizo, y lo voy a seguir haciendo en bien del pueblo, porque es algo muy importante como para dejar este asunto de la información en manos del hampa del periodismo. Es la información al pueblo, es un derecho constitucional, ¿cómo se los vamos a dejar a ellos? Entonces, lamento mucho el que estén enojados".

Confió en que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que dirige Ernestina Godoy, esclarezca el caso porque hasta ahora, agregó, no hace falta que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.

"Nosotros vamos a seguir siempre pendientes de proteger a todos los ciudadanos y a los periodistas, y a los opositores. La gran diferencia, la diferencia más importante, es que el Estado ya no es el que viola los derechos humanos, como era antes. Yo no sería capaz, no me atrevo a mandar matar a nadie".

Aseguró que el atentado contra Gómez Leyva no es un crimen de Estado, por lo que confió en que es posible conocer la verdad y que haya justicia.

"Nosotros no nos vamos a manchar y es posible saber lo que sucedió, ¿y saben por qué es posible conocer la verdad? Por dos razones: primero, porque hay mucha gente que está con este movimiento y que nos va a ayudar a saber si escuchó que llegó alguien en una moto, que estuvieron discutiendo, los carros cruzaron, quién pasaba por ahí, las trabajadoras, los trabajadores domésticos, choferes, tenemos mucha información que nos llega", aseveró.

vll