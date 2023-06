El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que él ya sabe quién será el candidato o candidata de la alianza Va por México para las elecciones presidenciales de 2024.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que el proceso de elección del candidato o candidata de la alianza opositora "es una simulación".

"En dos o tres días les digo quién va a ser el candidato de la oposición (...) No me voy a equivocar, ya está eso resuelto, porque se reúnen con anticipación, empiezan a hacer sus enjuagues", aseguró el Presidente.

Agregó que para elegir al candidato o candidata, también consultan a los expresidente panistas, Vicente Fox y Felipe Calderón, así como al priista Carlos Salinas de Gortari, además de intelectuales orgánicos.

"Independientemente de quién sea, ya sabemos que lo que quiere es continuar con la misma política clasista, racista, discriminatoria; lo que quieren es seguir robando, saqueando, humillando al pueblo porque ni modo que le tengan amor al pueblo", expresó.

"Lo que no hay duda es que ellos van a decidir primero, en estos días (...) Estoy seguro de que no me voy a equivocar", agregó.

El Presidente López Obrador mencionó que el empresario Claudio X. González "ese el que va a decidir" y "todos lo demás es pura faramalla".

AH