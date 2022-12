El Presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que su gobierno no permitirá que se importe maíz amarillo para consumo humano en México, pues afirmó que es una postura "ya bien definida de parte nuestra" pues se busca que "las tortillas se sigan haciendo con maíz blanco".

En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que sí se puede importar maíz amarillo, pero para forraje, no para consumo humano y señaló que hay mecanismos en el T-MEC para ir resolviendo estos asuntos, pero afirmó que esto no afecta la relación con Estados Unidos.

Indicó que su gobierno está proponiendo a Estados Unidos que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Cofepris lleven a cabo una investigación sobre posibles daños a la salud sobre maíz transgénicos y que se acepte el dictamen que se dé.

"Tenemos lo del maíz transgénico que nosotros no vamos a permitir que se use o se consuma por personas, seres humanos, no aceptamos. Eso ya hablamos con el secretario de Agricultura, eso es una postura ya bien definida de parte nuestra (...) La postura es que no se importa maíz amarillo para consumo humano. Sí importar maíz amarillo, pero de forraje, para forraje, no para consumo humano. Entonces son temas que tenemos y desde luego hay mecanismos, el Tratado para ir resolviendo todos estos asuntos, no afecta en nada la relación", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal afirmó que en México hay autosuficiencia de maíz blanco y señaló que su gobierno está proponiendo a Estados Unidos que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Cofepris lleven a cabo una investigación sobre posibles daños a la salud sobre maíz transgénicos y que se acepte el dictamen que se entregue.

"Estamos proponiendo que la FDA y la Cofepris de México lleven a cabo una investigación sobre posibles daños a la salud, que se vea si ese maíz afecta la salud y tanto Estados Unidos como México aceptemos el dictamen".

