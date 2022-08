El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a la par de la reforma constitucional que enviará al Congreso de la Unión para que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, se presentará una ley en materia secundaria en este tema, de forma similar a lo que se hizo con la Ley Eléctrica.

Durante la conferencia "mañanera", López Obrador dijo que en caso de que la oposición, a quienes reiteró los calificativos de "vende patrias" y "traidores a la patria", presenten una controversia constitucional, será el Poder Judicial quien resuelva el tema de forma similar como ocurrió con la Ley Eléctrica.

"Yo voy a enviar una iniciativa de ley para la reforma constitucional, pero voy a hacer lo mismo que hice con la reforma a Ley Eléctrica. Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, ojalá no cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan, entonces no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, la dos terceras partes".

"Pero sí podemos tener mayoría de votos en la Cámara -de Diputados- y en el Senado y podemos con eso modificar leyes, sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional, si no se aprueba la nueva constitución, pues se va a aprobar la reforma de ley y ya lo anunciaron y están en su derecho y van a ir a la SCJN a impugnar, a decir que es inconstitucional".

Subrayó que en este escenario será el poder Judicial el que va a resolver, como ocurrió con la Ley Eléctrica.

Calificó como conservadores, vende patrias, traidores a la patria a los legisladores de oposición por no defender a las empresas públicas como la CFE.

Defendió la reforma a la Guardia Nacional al señalar que lo que más se requiere en el país es garantizar la paz y la seguridad y en este contexto dijo que se requiere de elementos profesionales como los que tiene la Sedena y la Marina.

OA