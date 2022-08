El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este viernes que sus opositores conservadores están desesperados y buscan crear la percepción de que "el país se está incendiando" y apuestan a que le vaya mal a México.



La declaración de López Obrador se da tras los hechos de violencia de los últimos días en diversas ciudades del país en donde integrantes de grupos criminales incendiaron vehículos, tiendas de conveniencia como Oxxos y dejaron varios muertos, entre ellos civiles.



"Estamos enfrentando también al mismo tiempo una campaña política de los adversarios, los conservadores están desesperados ya no saben qué hacer, pero la realidad es otra. Ellos quieren crear una percepción 'el país se está incendiando'. Pues no".

"Ellos apuestan a que le vaya mal a México porque ya no tienen los privilegios de antes, ya no se permite robar, se tienen que ir más lejos a robar, ya México no es tierra de conquista, nadie se roba el dinero del pueblo, que es el dinero del presupuesto, que es dinero sagrado", dijo.



En conferencia de prensa en las instalaciones de la Zona Militar número 2 en Tijuana, Baja California, López Obrador indicó que esto lo hacen porque ya no tienen los privilegios de antes.

MA