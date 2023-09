En medio de la designación informal de Xóchitl Gálvez como candidata del Frente Amplio por México (FAM) para las elecciones de 2024, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo a sus simpatizantes que no hay nada que temer, pues ni disfrazándose ni queriendo engañar regresará la oposición al poder.

En la inauguración del boulevard Luis Donaldo Colosio y el distribuidor Aeropuerto, morenistas gritaban que se reeligiera por otros seis años, algo que rechazó, pues es maderista y seguidor del sufragio efectivo, no reelección: "No hay nada que temer. Ya este pueblo se echó a andar, el pueblo es mucha pieza. ¿O no es así? Ya cambió la mentalidad.

¿Ustedes creen que van a regresar los corruptos? Estoy a punto de hacer una señal de Campeche: 'Toma tu Champotón'. Ya no, ni disfrazándose, queriendo engañar. No, esto ya es otra realidad", insistió.

Antes, López Obrador justificó que la demora de más de una hora del Tren Maya en su periodo de prueba en Yaxcabá, Yucatán, fue porque se "estaban haciendo revisiones técnicas".

Respecto a por qué iba tan lento, no quedó muy claro lo del periodo de prueba, el tren se tenía que detener, se le cuestionó, a lo que el Presidente dijo: "Pues no queda claro para quien no quiere verlo claro".

¿Ésta parada que tuvieron como de una hora fue por falla o porque estaban checando otras cosas?, se le preguntó.

"Le estaban haciendo una revisión técnica", respondió.

Anunció que en octubre realizará un segundo recorrido de prueba y supervisará el tramo de Cancún a Mérida, y de ahí a Escárcega, Campeche. En noviembre ya recorrerá el trayecto completo y en diciembre será la inauguración. Seguirá la supervisión de la obra cada 15 días porque "orden dada, no supervisada, sirve para…", dijo.

