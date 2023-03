Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, opinó sobre el caso reciente en Estados Unidos, en el que el expresidente Donald Trump podría ser detenido.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador contó que él padeció de un proceso de desafuero "con propósitos políticos" cuando era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

"Yo no puedo permitir que a nadie, ni en México ni en el extranjero le afecten sus derechos políticos, lo considero una injusticia, pero además un atentado a la democracia porque si se tiene un rival, un contrincante, un adversario, pues hay que ganarle en buena lid y que sea el pueblo el que decida, no la élite económica o política de un país, la llamada sociedad política, con sus aparatos burocráticos", expresó López Obrador.

López Obrador también criticó que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, está preso por dar a conocer información "que se filtró del gobierno de Estados Unidos" y acusó que a The New York Times "no lo tocan ni con el pétalo de una rosa".

En su conferencia mañanera de este martes, el Presidente López Obrador acusó que si detienen al exmandatario estadounidense es para que no aparezca en la boleta electoral. Es completamente antidemocrático, expresó López Obrador.

Dijo que estas declaraciones las hacía porque padeció la fabricación de un delito, en referencia al proceso de desafuero que enfrentó.

FS