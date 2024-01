Norma Julieta Del Río Venegas, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), llamó a periodistas afectados por la presunta filtración de datos tras acudir a las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, a denunciar.

Los datos de más de 300 reporteros que se han acreditado para cubrir la conferencia matutina del Presidente fueron filtrados en internet, informó ayer la organización Artículo 19.

Del Río Venegas informó que será “después de las 72 horas, que el INAI tomará una decisión que puede tardar 50 días, que podría significar una sanción económica”.

“El INAI es el único capacitado para ver estos temas. (…) El uso de tus datos personales está protegido por ley y en México el @INAIMéxico es el organismo constitucional garante del derecho a su protección; ante cualquier vulneración de tus datos personales, presenta una denuncia”, aseguró desde su cuenta de X.

De acuerdo con el Artículo 19, los datos incluyen nombres, contactos, identificaciones, fotografías y otros anexos, lo que a decir de la organización “vulnera no sólo su dignidad e intimidad, sino su seguridad física”, al ser el país uno de los más letales contra la prensa con 163 periodistas asesinados y 32 desaparecidos.

“Artículo 19 corroboró con diversas fuentes la difusión de datos personales de periodistas en un foro en línea. Esta base de datos recaba, presuntamente, las acreditaciones de quienes atienden a las conferencias matutinas del @GobiernoMX”, señaló la organización también en X.

Informó que, hasta el momento, se desconoce el tiempo que esos datos estuvieron disponibles en línea, así como el número de afectados, aunque algunos medios han manejado que ascendería a más de 300. Ante esta situación, Artículo 19 urgió a los periodistas que hayan asistido a las conferencias en los últimos años a activar protocolos de seguridad y tomar las debidas precauciones.

Asimismo, instó al Gobierno mexicano a clarificar cuáles fueron las medidas que tomó para evitar la vulneración de los datos personales que recolectó “específicamente las medidas contempladas en el sistema de gestión”. También pidió: “Sobre todo, informar sin dilación alguna a las personas titulares de los datos personales que fueron filtrados sobre acciones correctivas que serán implementadas de forma inmediata y definitiva”, expuso.

Agencias

Buscan muro de contención para reformas

Las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD definieron a las candidatas y candidatos a diputaciones federales y senadurías; en los nombres que se pueden leer destacan ex gobernadores, líderes de partidos y personajes polémicos cuya principal responsabilidad en el Congreso será seguir siendo el muro de contención de las reformas constitucionales que pueda impulsar Morena en la próxima Legislatura.

En las listas plurinominales a la Cámara Alta se encuentran los tres dirigentes actuales, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, además de personajes como Ricardo Anaya, Manlio Fabio Beltrones o Aurelio Nuño.

También predominan ex mandatarios estatales y ex legisladores, como Lilly Téllez y Miguel Ángel Mancera; así como actores políticos de trayectoria como Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Sylvana Beltrones Sánchez y Rubén Moreira Valdez, pero no perfiles ciudadanos, lo que ha sido una demanda hacia la oposición.

El Universal

AMLO: “Ya me enteré que Xóchitl Gálvez va a tener mañanera”

“Ya me enteré de que una candidata del bloque conservador va a tener mañanera, me da mucho gusto… A las 10:00 de la mañana, los ‘fifís’ no crean que se levantan temprano”, aseveró con ironía el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el anuncio de Xóchitl Gálvez. Durante la conferencia mañanera y sin ser cuestionado por el tema, dijo que está muy bien, es parte de la libertad y recordó que cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, realizaba este mismo ejercicio de informar temprano a los ciudadanos y el bloque conservador, el PAN, intentó hacer lo mismo a la misma hora.

ESPECIAL

“Ahí les va su medicina”; Noroña va por el PT ante el INE

En medio del proceso electoral, el Partido del Trabajo (PT) hizo un cambio en su representación ante el Instituto Nacional Electoral (INE), donde entrará Gerardo Fernández Noroña.

“Agárrense derechosos, ahí les va su medicina. @INEMéxico”, escribió en su cuenta de la red social X.

El diputado federal asumirá como consejero del Poder Legislativo ante el INE en lugar de su compañero, Pedro Vázquez González.

Asimismo, con este cambio, el legislador por el PT podrá participar en las discusiones de las sesiones del Consejo General del INE.

ESPECIAL

Condenan amenaza con arma de fuego de ex precandidato de Morena

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) condenaron la amenaza con arma de fuego de un ex precandidato de Morena contra dos funcionarias del Instituto, cuando acudieron a realizarle una notificación en la alcaldía Iztapalapa en Ciudad de México.

El ex precandidato, identificado como Miguel Ángel Álvarez Melo, habría amedrentado con una pistola a las funcionarias.

Al respecto, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, señaló que esta acción es inadmisible: “Acompañaremos las acciones que tenga el INE que tomar y se sancione de manera severa a este personaje”.

ESPECIAL

Zambrano exige a AMLO que cambie su estrategia de seguridad

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, exigió al Presidente Andrés Manuel López Obrador que cambie su estrategia de Seguridad, porque no ha evitado que sean asesinados políticos y aspirantes a candidatos.

“Andrés Manuel, te pregunto: ¿cuántos asesinatos más vas a esperar que sucedan para que cambies tu estúpida estrategia de seguir abrazando a los criminales y aliándote con ellos para ganar elecciones”, reclamó en un video en su cuenta de X.

Detalló que durante este mes se han registrado siete homicidios políticos en el país.

ESPECIAL

CT