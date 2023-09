El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que Ebrard rechazó los resultados del proceso interno de Morena, dijo que fue un ejemplo de "ejercicio democrático".

"El caso de Marcelo, como seguramente me lo van a preguntar, les quiero decir que Marcelo es una buena persona, un buen dirigente, un buen servidor público, es mi amigo, yo espero que él decida apoyar la transformación", dice AMLO ante la inconformidad del excanciller en el proceso de Morena.

"Fue un ejemplo de ejercicio democrático algo inédito, porque la costumbre por décadas era la imposición, el dedazo del Presidente en turno decidía sobre el sucesor, eso se impuso durante mucho tiempo…". "En ese marco se presentó este ensayo muy importante, para que mediante varias encuestas se decidiera quien iba a continuar como dirigente del movimiento de transformación que nosotros llevamos a cabo", dijo.

"Hay que esperar lo que decida Marcelo Ebrard, que está en libertad, lo estimamos mucho, es nuestro compañero, nuestro amigo, pero es libre de tomar la decisión que le parezca más conveniente". López Obrador confió en que Marcelo Ebrard decida apoyar y mantenerse en el movimiento de transformación "ni modo que se le va a ayudar al bloque conservador corrupto, ¿qué es eso?".

Rechazó que se repita el proceso por las irregularidades como lo planteó Ebrard, pues fue un resultado claro, completamente trasparente, y no hubo inclinación de la balanza en favor de nadie. Manifestó que lo más importante es el proyecto el poner por delante el interés superior, el interés general, pensar en el pueblo porque este país no puede ser de una minoría rapaz.

Recordó que las seis "corcholatas presidenciales" antes de que iniciara el proceso interno, acordaron que el segundo lugar tenía derecho a participar en el Gabinete o ser dirigente del Morena y los aliados, en el Senado de la República, algo que es mucho muy importante.

"Me dio mucho gusto, ayer cuando me enteré de los resultados, que todos apoyaron a Claudia Sheinbaum, que todos hablaron de la unidad y Claudia hizo también un llamado a la unidad, dijo que las puertas estaban abiertas y no se iban a cerrar para nadie", destacó.

FS