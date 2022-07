Ante las críticas por su política de seguridad de "abrazos, no balazos" por parte de sacerdotes católicos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que un obispo o un sacerdote no puede decir que la violencia se debe de responder con violencia, pues es "anticristiano y antireligioso".

En conferencia de prensa "mañanera", López Obrador indicó que su gobierno está atendiendo las causas que originan la violencia, algo que, afirmó, no ocurría en sexenios pasados, en los cuales aseguró predominaban las medidas coercitivas.

"Nosotros lo que estamos atendiendo son las causas de la violencia, no se hacía así, era el predomino de las medidas coercitivas, del uso de la fuerza, eso era lo que se ponía por delante y eso es antirreligioso, todo lo que tiene que ver con la violencia, y en especial, es anticristiano, teológicamente hablando".

"No pueden, con todo respeto, un obispo, pastor, decir que se debe de responder la violencia con la violencia, es la Ley del Talión, es el 'Ojo por ojo, el diente por diente'. No, esto no significa que haya tolerancia, todos los días detenemos delincuentes y cuando no hay opciones se dan enfrentamientos", dijo.

OA