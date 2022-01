El viernes pasado se dio a conocer que el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue sometido a un procedimiento médico en las arterias del corazón que se llama cateterismo.

Al día siguiente, en un video dijo que dicha exploración duró sólo 30 minutos y que desde que le dio un infarto, en 2013, está revisándose y toma medicamentos.

“Finalmente decidieron no poner ningún stent, es decir encontraron que estaban bien las arterias sin obstrucción”.

Pero, ¿para qué enfermedades se recomienda un cateterismo?

De acuerdo con el doctor Jorge Armando Guareña Casillas, especialista en medicina interna, cardiología clínica y cardiología intervencionista, un cateterismo se hace “cuando existe la sospecha de que hay obstrucciones en la circulación del corazón, lo cual conocemos como angina de pecho, o algunas cardiopatías que implican que pudiera haber obstrucciones en esta circulación o alteraciones en la válvulas del corazón”

Dijo que es lo que pudiera requerir de este tipo de estudios: “Lo que llamamos cardiopatía isquémica que es una disminución en la circulación o en la efectividad de circulación en las arterias del corazón”.

¿Puede estar relacionado su infarto previo?

Refirió que “él (AMLO) ya tuvo un antecedente de enfermedad cardiovascular y dentro de las pruebas de seguimiento pudo ser que se hicieran algunas diagnosticas que apuntaran alguna recaída o algún problema de circulación, o simplemente para verificar que la intervención previa siguiera funcionando”.

Añadió que “muy probablemente con base en estos criterios y con el antecedente decidieron llevar a cabo este procedimiento”.

¿Qué es un cateterismo?

Explicó que es un procedimiento invasivo, es decir, que incide sobre alguna parte de la economía corporal, “con la finalidad de llegar a algún diagnóstico y puede incluir sustancias o medicamentos que sirvan para denotar o resaltar o predecir si existe algún problema de salud que esté sin dar manifestaciones, o sea asintomático, pero que con estas pruebas se pueda evidenciar un riesgo alto o que es un problema que puede, en un futuro corto, llevar al desenlace o la manifestación de una enfermedad”.

¿Cómo se hace?

En un cateterismo, dijo, se accede a través de una de las arterias periféricas, pueden ser los brazos (que es la arteria radial) o en las piernas (la femoral) donde “se introduce un instrumento que se llama catéter, con la finalidad de valorar distintos puntos de la circulación del corazón.

“Se hace con una aguja como, cuando se pone un suero, y a través de esa aguja se pasa un filamento y luego se coloca un introductor, que es una válvula que permite introducirse a la arteria, y a través de una manguerita, que se llama catéter, se llega por medio de visión fluroscópica, es decir, con una aparato especial de rayos X, y uno se guía y llega hasta la circulación del corazón”.

Explicó que de esa forma se puede evaluar si hay o no una obstrucción en esta circulación y si amerita o no de una intervención “para colocar algo que se llama stent o endoprotesis coronaria para restablecer el flujo y de esta forma resolver la obstrucción, cosa que no fue necesario en el estudio que se le realizo al Presidente”.

¿Qué es un stent?

El stent es “como una malla que está inicialmente comprimida y va montada sobre un globito que se llama balón y, en caso que se necesite, se coloca inflando el balón y eso hace que se forme un conducto un tubo con esa malla que abre la obstrucción que eventualmente pudiera existir”.

Si no existe una obstrucción significativa, mencionó, no se pone malla y se da por terminado el procedimiento como diagnóstico, que fue lo que se le realizó a AMLO.

¿Cuánto tarda la recuperación?

El especialista dijo que incluso puede ser un procedimiento ambulatorio, “porque al ser mínimamente invasivo y, si fue en el orden de un procedimiento diagnóstico, el paciente puede estar en casa cuatro horas después.

“Con algunas precauciones como no forzar mucho el punto donde se realizó el procedimiento”.

¿Puede estar relacionado con el COVID que padeció el Presidente?

En términos generales, refirió, el COVID-19 hace que varios puntos de nuestro organismo se inflamen “y uno de ellos es el sistema cardiovascular, pero no todo paciente que tenga o haya tenido el virus requiere de un procedimiento como el cateterismo. Solamente que tuviera alguna afección a nivel del sistema cardiovascular”.

Finalmente, el médico cardiólogo comentó que el procedimiento que se le realizó al Presidente López Obrador fue llevado a cabo en el Hospital Militar, un sitio con expertos en la materia.

El Presidente dijo que el cateterismo ya estaba programado 15 días atrás, pero lo tuvo que posponer porque se enfermó de COVID-19 por segunda ocasión.