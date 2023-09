A unas horas de que Morena anuncie el nombre de la o el aspirante que ganó la encuesta para la candidatura presidencial, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proceso para esta elección "ha marchado bien" y afirmó que los seis aspirantes se portaron "muy bien", de quienes destacó que tomaron en cuenta su recomendación de no llevar a cabo debates, pues acusó que sus adversarios tenían ganas de que "las corcholatas" se "agarraran y deschongaran".

El Mandatario federal señaló que el diálogo, el debate, tenía que ser con la gente e informar a la gente, pues señaló que serán los ciudadanos los que decidan quien encabezará la coordinación de la transformación.

Aseguró que no ha hablado con ninguno de los dirigentes de Morena sobre este proceso.

"Yo no estoy hablando con los dirigentes, no he hablado con quienes están llevando el proceso, hablé cuando di a conocer mi punto de vista, entregué un documento y agradezco mucho porque se tomaron en cuenta mis recomendaciones. Actuaron de manera muy respetuosa los gobernadores, las gobernadoras, y se portaron muy bien los aspirantes a coordinadores del movimiento de transformación.

"Tenían ganas nuestros adversarios y sus voceros de que se agarraran, se deschongaran -risas - con debates y así iban a abrir Radio Fórmula, todos los programas de Radio Fórmula, Imagen, etcétera, etcétera, pero yo les propuse que no se debatiera entre ellos, que el diálogo, el debate se tenía que hacer con la gente, informar a la gente, convencer a la gente, porque al final son los ciudadanos los que van a decidir, Entonces tomaron en cuenta mis recomendaciones y ya todo ha marchado bien y espero que hoy den a conocer el resultado", dijo.

vll