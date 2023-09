Durante la mañanera este martes en Palacio Nacional, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra la candidata a la presidencia de la coalición Va por México, Xóchitl Gálvez.

El mandatario dejó en claro que no le ve un futuro a la oposición, además mencionó que la gente no volverá a los tiempos de corrupción de otros sexenios gobernados por otros partidos políticos.

“No les veo futuro, no creo que la gente vuelva a los tiempos de la corrupción, del influyentismo: del contubernio entre poder político y poder económico, y además, no cualquiera puede gobernar al país”.

López Obrador mandó una indirecta a Xóchitl Gálvez, mencionando que el país no puede ser gobernado por alguien solo porque dice groserías.

“México y el pueblo merecen un mejor destino, no cualquiera, ¿nada más porque dicen groserías?”, dijo el Presidente.

Ante las declaraciones del Presidente, Gálvez le respondió ante los medios de comunicación previo a la sesión del Senado de la República y recalcó que grosería es la situación que vive México en la actualidad.

“Grosería es que haya 50 millones de mexicanos sin servicio de salud; grosería es que haya subido la pobreza extrema, 400 mil personas están en pobreza extrema; grosería es que no le abra a las madres buscadoras, eso sí es grosería, entonces vámonos poniendo de acuerdo en qué sí es grosería (...) grosería es la situación en la que está el país”.

Finalmente también mandó un mensaje a López Obrador a través de su cuenta de Twitter.

“Presidente, estoy de acuerdo que no se puede gobernar el país con groserías. Grosería es no recibir a madres buscadoras. Grosería es que no hay medicinas. Grosería es cancelar estancias infantiles. Grosería es robarse dinero de megaobras”, escribió Xóchitl.

MF