Luego de que este lunes en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) se hizo viral Carmen por vender tlayudas preparadas ante la falta de comercios de venta de alimentos, la escritora Elena Poniatowska dijo que la vendedora debería ser parte del gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La escritora de "Leonora" escribió el comentario en redes sociales ayer lunes por la noche, cuando la periodista Azucena Uresti presentó en su espacio informativo una crónica en la que se observa cómo vendedores de comida y de tazas, playeras y gorras ofrecieron sus productos el día de la inauguración del AIFA.

"Esa vendedora de tlayudas de la que habla Azucena debería ser parte del gabinete", escribió Poniatowska.

Azucena Uresti pide a AMLO que explique "el clasismo" por solo informar de la venta de tlayudas en el AIFA

Al presentar una crónica en su noticiario televisivo, la periodista Azucena Uresti mostró cómo personas que asistieron a la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles aprovecharon para vender recuerdos como tazas, playera, gorras, pines y artesanías, así como cachitos de loteria y comida como tlayudas con frijoles, nopales, salsa y queso rallado.

Sin calificativos, la crónica presentada en el espacio de Uresti muestra cómo ante la falta de comercios de comida, una mujer se filtró a la sala de llegadas del AIFA y aprovechó para vender las tlayudas preparadas.

"Una señora se filtró a sala de llegadas del AIFA y comenzó a vender tlayudas a los pasajeros de la terminal. Debido a la falta de comercios que vendan alimentos, se formaron largas filas", reportó la periodista en sus redes sociales.

Ante las imágenes presentadas, el Presidente López Obrador exhibió otra vez en a la periodista y señaló "racismo" y "clasismo".

"Pero es parte del desconocimiento de la grandeza cultural de México y el sentirnos superiores a los demás, eso es racismo y clasismo", declaró López Obrador en su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional.

Agregó que "la señora" Azucena Uresti debería estar diciendo que la inauguración del AIFA "fue un día histórico" y que "llevaba mucho tiempo sin hacerse una obra tan importante".

López Obrador retomó el comentario que el monero Hernández hizo sobre el reporte de Azucena Uresti: "Impresionante cómo la inauguración del AIFA destapó y exacerbó el clasismo más miserable. '¡¡Qué horror; ese aeropuerto naco está lleno de mexicanooos!!'".

"Por eso no hay desgaste, es parte de mi trabajo, sino pues yo buscaría a la señora o al dueño del periódico donde trabaja y le diría: ‘oiga, vamos a entendernos, vamos a arreglarnos ¿no? ¿Cómo le hacemos para que esto ya no suceda?’ Pues no, porque entonces no lograríamos el propósito que tenemos, que ya no haya simulación, hipocresía.

"Además porque también esto no es ilegítimo, cada quien puede expresarse, manifestarse, hay plenas libertades, no se va a reprimir a nadie, no hay censura, pero que ya no se simule, que nos definamos como tiene que ser", agregó.

Azucena Uresti responde al Presidente López Obrador

Tras ser exhibida en la "mañanera", la periodista respondió al presidente López Obrador y al vocero de Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas.

"¿En qué parte del twit lee usted el clasismo del que me acusa? Reporté lo que estaba sucediendo sin calificativos o juicios. Por cierto Presidente, sigo esperando las pruebas de todo lo que me ha acusado", escribió la periodista en redes sociales.

Además, la periodista publicó las crónicas que presentó en sus espacios informativos, donde se reportó la venta de comida como las tlayudas.

OA