"A ver si no me mocho la mano yo solo", dice El Bronco

En una visita al Mercado de la Cruz en Querétaro, el candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez "El Bronco", recordó cuando atendía un negocio familiar y entró a una carnicería del lugar para ponerse en el lugar de los comerciantes por un instante.

"A ver si no se me pasa el cuchillo y me mocho la mano yo solo", bromeó el aspirante al ponerse el mandil para luego cortar filetes para una clienta que ya lo esperaba en el mostrador.

Como parte de una de sus intervenciones en el primer debate entre aspirantes a la Presidencia, Rodríguez propuso cortar la mano "al que robe en el servicio público”, lo que fue una de las ideas más comentadas de la noche.

"El Bronco" también recibió apoyos a su propuesta. "No sólo la mano, queremos pena de muerte para todos los delincuentes", le dijo un comerciante de productos de plásticos.

Luego de cortar cinco filetes se quitó el mandil y dijo "ya terminé mi chamba de hoy" y entregó el paquete de carne que había solicitado la clienta, pero por iniciativa propia decidió dárselo regalado y le dijo a la mujer: "Lo que no gastó aquí, gásteselo en otra cosa, pero que se quede la lana aquí en el mercado".

Antes de salir de la carnicería "Los Guajiro", "El Bronco" platicó con los propietarios del lugar sobre su propuesta de apoyar a los pequeños negocios y les propuso "hacer mercados como supermercados" para lo que les otorgaría créditos a tasa cero a los locatarios.

En la misma visita, una señora se acercó a saludar al político con un comentario que provocó risa entre los presentes: "Lo he visto en la tele, me da mucho gusto conocerlo, me gustan sus canciones", dijo la mujer.