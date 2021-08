"A Diego Fernández de Cevallos le decían "La Ardilla" porque vivía en Los Pinos", dice AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que a Diego Fernández de Cevallos le decían "La Ardilla" porque siempre "vivía" en Los Pinos, antigua residencia donde vivían los presidentes de México.

"A Diego le decían 'La Ardilla' porque vivía en Los Pinos. Este señor (Ricardo Anaya) también iba a Los Pinos y tenía muy buena relación con Peña Nieto, entonces va subiendo, subiendo, ayuda en todo a las privatizaciones de la industria eléctrica, del petróleo y el director de Pemex (Emilio Lozoya) de ese entonces, lo acusa de recibir dinero y la denuncia la presenta el mismo gobierno de Peña Nieto, y ahora lo citan a declarar.

"Se le hace fácil decir al señor, decir 'Me está persiguiendo el presidente'. ¿Qué tengo que ver yo con toda la historia que les estoy contando? Nada, es denunciarnos siempre, pero no es mi fuerte la venganza, no tengo que ver absolutamente en nada con la denuncia de este señor", expresó López Obrador en su conferencia "mañanera" de este jueves en Palacio Nacional.

El Presidente López Obrador señaló que Ricardo Anaya tiene que aclarar si recibió o no el dinero del que Emilio Lozoya lo acusa de recibir.

"No hay persecución de este gobierno, pero también tenemos que aclarar porque es lo más importante, que estamos llevando a cabo este cambio de mentalidad y lograr la no repetición, nunca más todas estas historias que avergüenzan. Imagínense, legisladores recibiendo dinero para votar y entregar el petróleo que es de los mexicanos a particulares", dijo.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777



OA