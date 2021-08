"Me preocupa su salud mental": Anaya a AMLO, tras dicho sobre Salinas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el excandidato presidencial Ricardo Anaya es alumno de los políticos que iniciaron "la política de pillaje" en los tiempos del gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari y entre ellos mencionó a Diego Fernández de Cevallos.

"Miren esto de Anaya, todo esto tiene que ver con la corrupción que imperó durante el periodo neoliberal pero Anaya es alumno de quienes empezaron con Salinas de Gortari, con toda la política de pillaje. ¿Quién es el maestro de Anaya? Uno de los maestros de Anaya, pues es Diego Fernández de Cevallos, también de Querétaro. No tiene nada que ver los queretanos, estoy hablando de que hasta son paisanos", dijo AMLO.

En su conferencia "mañanera" de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador acusó a "El Jefe Diego" de haberse entendido con Carlos Salinas de Gortari cuando comenzaron las privatizaciones y se entregaron los bienes de la nación a particulares y a empresas, bancos y a sus allegados.

"Con Diego se entiende Salinas y es cuando empiezan las privatizaciones comienzan a entregar los bienes de la nación a particulares, Salinas entrega empresas, bancos, a sus allegados.

"El opositor era entonces el PAN, quienes se entendieron (con Salinas) y uno de los dirigentes principales era Diego Fernández de Cevallos. Cuando se hace el fraude en 1988, Diego era diputado y es el que sube a tribuna para decir que deberían de quemarse las boletas electorales para que no se investigara nada. Cuando se impone a Salinas y a partir de ahí viene una relación estrecha, mucho muy estrecha, ya que no hay diferencias entre el PRI y el PAN. Era el PRIAN", afirmó el Presidente.

TWITTER / @RicardoAnayaC

Al respecto, Ricardo Anaya aseguró que ahora sí ya le está preocupando la salud mental de López Obrador por decir que Salinas de Gortari fue su maestro.

En este nuevo mensaje, el panista dijo que jamás ha saludado a Salinas de Gortari y que en 1988, cuando Salinas de Gortari entró a la Presidencia de la República, era un niño de nueve años.

"No sé a ustedes, pero a mí, ahora sí ya me está preocupando la salud mental de López Obrador. O sea, el mentiroso compulsivo que tenemos en Palacio, dijo ahorita, hace unos minutos en la mañanera que Carlos Salinas es mi maestro. ¿Saben qué era yo cuando Salinas entró de Presidente en el 88? Yo era un niño de nueve años, es un señor al que jamás he saludado en mi vida, de veras que ya es preocupante tu salud mental Andrés Manuel", respondió Anaya.

