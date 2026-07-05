Conciertos en Guadalajara: El soundtrack de julio

Guadalajara volverá a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para la música en vivo durante julio. A lo largo del mes, la ciudad ofrecerá una programación amplia y diversa que atraviesa géneros, generaciones y públicos: del metalcore contemporáneo al rock alternativo mexicano; de la electrónica de culto al hip-hop latinoamericano; del regional mexicano al pop romántico, sin dejar de lado la música clásica, que también tendrá un espacio destacado dentro de la agenda cultural de la ciudad.

Foros independientes y grandes recintos compartirán una cartelera que confirma la riqueza y diversidad musical que caracteriza a la capital jalisciense.

El 7 de julio llegará una de las propuestas internacionales más llamativas del mes con la presentación de Hanabie en el Teatro Estudio Cavaret - Ave. Parres Arias y Periférico Núcleo Calle 2-, a las 21:00 horas. El cuarteto originario de Tokio ha conseguido una rápida proyección mundial gracias a un sonido que fusiona el metalcore contemporáneo con una estética inspirada en el colorido y la identidad visual del barrio de Harajuku. Esa combinación, bautizada por las propias integrantes como “Harajuku-core”, se distingue por alternar voces melódicas y guturales, riffs contundentes y constantes cambios de intensidad. Su visita forma parte de la gira internacional con la que promocionan el EP Hot Topic, consolidando el crecimiento que han experimentado en la escena global del metal durante los últimos años.

Modeselektor. El influyente dúo alemán de electrónica ofrecerá una sesión íntima con su característico sonido entre techno y experimentación. ESPECIAL

La electrónica tomará el relevo el 9 de julio con la llegada de Modeselektor a Bar Américas, a las 22:00 horas. El dúo alemán integrado por Gernot Bronsert y Sebastian Szary se ha consolidado como uno de los proyectos más innovadores de la música electrónica europea gracias a una propuesta que rompe las fronteras entre el techno, el bass music y los sonidos experimentales. Su trayectoria también incluye el reconocido proyecto Moderat, además de producciones como Monkeytown, trabajos que los han convertido en referentes para varias generaciones de productores y DJs. Su presentación en Guadalajara representa una oportunidad para escuchar en un formato íntimo a una de las propuestas más influyentes de la electrónica contemporánea.

Electrify. La banda queretana de hard rock y metal moderno continúa su ascenso con una presentación en el Foro Independencia. ESPECIAL

La actividad continuará el 10 de julio, a las 20:00 horas, en el Foro Independencia con Electrify, una de las bandas jóvenes que más expectativa ha generado dentro del rock y el metal mexicano. Originarias de Querétaro, las cuatro integrantes han llamado la atención por la energía de sus presentaciones en vivo y por un sonido que combina hard rock, metal moderno y melodías contemporáneas. Su crecimiento se aceleró luego de ser elegidas para abrir el concierto masivo de Avenged Sevenfold en el Estadio GNP, una experiencia que las colocó frente a miles de personas y confirmó el potencial de una agrupación que comienza a abrirse paso dentro de la escena nacional.

En el mes de julio, la música clásica encuentra su espacio en la Temporada 2026 con el Programa 7 de la Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba. Bajo la dirección artística de Sergio Ramírez Cárdenas, el ensamble propone un recorrido sonoro por dos momentos esenciales de la historia musical: el barroco tardío y el clasicismo.

La Orquesta de Cámara Higinio Ruvalcaba interpretará obras de Händel, Mozart y Haydn con el pianista Alexander Vivero como solista. ESPECIAL

El programa abre con la Obertura de Sansón de Georg Friedrich Händel, una pieza de carácter solemne y teatral que anticipa la fuerza dramática del oratorio. Continúa con el luminoso Concierto para piano núm. 19 en Fa mayor, K. 459 de Wolfgang Amadeus Mozart, obra que destaca por su equilibrio, claridad y vitalidad, donde el piano dialoga con la orquesta en un juego de elegancia y precisión.

El recorrido culmina con la Sinfonía núm. 91 en Mi bemol mayor de Franz Joseph Haydn, un ejemplo refinado del ingenio del compositor, donde la estructura clásica se combina con una riqueza expresiva que revela la madurez del género sinfónico.

El piano estará a cargo de Alexander Vivero, quien dará voz a uno de los conciertos más brillantes del repertorio mozartiano. El concierto será el 11 de julio a las 19:30 horas, en la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

La Arrolladora. La agrupación sinaloense llegará con sus grandes éxitos y nuevas canciones al Auditorio Telmex el 17 de julio. ESPECIAL

El regional mexicano asumirá el protagonismo el 17 de julio con la presentación de La Arrolladora Banda El Limón en el Auditorio Telmex, a las 21:00 horas. La agrupación sinaloense llegará con un repertorio que reúne algunos de los temas que la han mantenido durante décadas entre las bandas más populares del género. Entre baladas, canciones de desamor y éxitos bailables, el grupo hará un recorrido por distintas etapas de su carrera sin dejar de lado las composiciones más recientes, en un concierto pensado para un público que ha acompañado su trayectoria durante varias generaciones.

Cuisillos. La banda celebrará su trayectoria con dos conciertos consecutivos en el Auditorio Telmex. ESPECIAL

La recta final del mes mantendrá la presencia del regional mexicano con las dos presentaciones que ofrecerá Banda Cuisillos los días 24 y 25 de julio, también en el Auditorio Telmex, a las 21:00 horas. Con más de tres décadas de trayectoria, la agrupación se ha distinguido no solo por su característico vestuario inspirado en la cultura indígena, sino también por un repertorio que ha sabido alternar baladas románticas, canciones de amor y temas festivos que continúan formando parte de la memoria colectiva de sus seguidores. La doble fecha refleja la vigencia de una banda que ha logrado mantenerse como una de las favoritas del público.

Lil Supa. El rapero venezolano presentará su propuesta de hip-hop introspectivo y lírica profunda en el C3 Stage. ESPECIAL

El 25 de julio el protagonismo cambiará de registro con la llegada de Lil Supa al C3 Stage, a las 19:00 horas. El rapero venezolano es considerado una de las voces más respetadas del hip-hop latinoamericano gracias a una propuesta que privilegia la profundidad de las letras sobre las fórmulas comerciales. Su estilo, caracterizado por una lírica introspectiva, referencias filosóficas y un flow pausado, le ha permitido construir una identidad propia dentro de la escena independiente. La presentación reunirá a una comunidad de seguidores que ha crecido de manera constante en México y otros países de la región.

Ricardo Montaner. El cantautor recorrerá los grandes éxitos de su carrera en un concierto lleno de baladas y nostalgia. ESPECIAL

El calendario concluirá el 30 de julio con el regreso de Ricardo Montaner al Auditorio Telmex, a las 21:00 horas. El cantautor volverá a encontrarse con el público jalisciense con un espectáculo que recorre las distintas etapas de una carrera de varias décadas, marcada por algunas de las baladas más populares de la música en español. El concierto forma parte de una gira concebida como un homenaje a su historia artística y al vínculo construido con su audiencia, reuniendo canciones que han acompañado distintas generaciones y que mantienen vigente su presencia en los escenarios.