El error que muchos dueños de perros cometen en temporada de calor

Con el aumento de las temperaturas por la temporada de calor, muchos dueños de mascotas toman la decisión de cortarle el pelo a sus perros para intentar que se sientan más frescos. Sin embargo, lo que parece una solución lógica puede convertirse en un error que afecte la salud de los animales.

Especialistas señalan que el pelaje de los perros cumple funciones importantes para proteger su cuerpo, por lo que retirarlo completamente durante los meses más calurosos puede ser contraproducente.

A diferencia de los humanos, los perros no sudan a través de la piel, ya que prácticamente no cuentan con glándulas sudoríparas. Debido a esta característica, su pelaje cumple un papel clave en la regulación de su temperatura corporal.

El pelo de los perros funciona como una especie de aislante natural. Esto significa que ayuda a mantener el equilibrio térmico del animal: cuando hace calor contribuye a que el cuerpo se mantenga fresco, y cuando hace frío ayuda a conservar el calor.

Además, el pelaje también actúa como una barrera contra la radiación solar. Cuando se corta en exceso, la piel queda más expuesta al sol, lo que puede aumentar el riesgo de quemaduras y otros problemas dermatológicos.

El tipo de pelaje de cada perro también depende de su raza, tamaño y del entorno en el que evolucionó la especie. Por esa razón, no todos los perros deben recibir el mismo tipo de cuidado cuando se trata de su pelo.

¿Cómo mantener frescos a los perros en temporada de calor?

En lugar de cortarles el pelo, especialistas recomiendan aplicar otras medidas para ayudar a los perros a sobrellevar las altas temperaturas.

El portal NatGeo señala que es fundamental que las mascotas siempre tengan agua fresca disponible y un lugar sombreado o fresco donde puedan descansar.

También se recomienda evitar sacarlos a pasear durante las horas de mayor calor o cuando el sol es más intenso. Si se sale a caminar, lo ideal es hacerlo por zonas con sombra y llevar agua para mantener hidratado al animal.

Otro punto importante es prestar atención a la temperatura del pavimento. El calor acumulado en el suelo puede provocar lesiones en las almohadillas de sus patas. Una forma sencilla de comprobarlo es colocar la mano sobre la superficie: si está demasiado caliente para una persona, también lo estará para el perro.

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