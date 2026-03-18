Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 18 de marzo de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 18 de marzo prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 16%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Sábado 21 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Domingo 22 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Lunes 23 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Martes 24 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

