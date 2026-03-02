Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el lunes 2 de marzo de 2026

El clima en Chapala para este lunes 2 de marzo determina que estará con cielo claro con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Martes 3 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 4 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Domingo 8 de marzo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Lunes 9 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

