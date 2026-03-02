Lunes, 02 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 2 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 2 de marzo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 2 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este lunes 2 de marzo prevé que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 27%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Domingo 8 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tapalpa
Clima en Zapopan
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tonalá
Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla
Clima en Tlaquepaque
Clima en Monterrey
Clima en Ciudad de México
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Cancún

Temas

  • Clima en El Salto
  • Clima

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones