Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 2 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este lunes 2 de marzo prevé que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 27%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.Martes 3 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Viernes 6 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Domingo 8 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11Lunes 9 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11