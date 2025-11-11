Martes, 11 de Noviembre 2025

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 11 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

El clima en El Salto para este martes 11 de noviembre anticipa que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 36%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 13 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 14 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 15 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 17 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Martes 18 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

