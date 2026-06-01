La coordinadora general de Cercanía Ciudadana del Gobierno de Zapopan, Ana Isaura Amador Nieto, y alrededor de 60 voluntarias y voluntarios participaron en brigadas de salud el pasado sábado en la colonia Arroyo Hondo, en el que ofrecieron diversos servicios de salud gratuitos, así como actividades recreativas para niñas y niños.

El objetivo del ejercicio es acercar la atención médica y preventiva de diversas enfermedades ; la funcionaria pública señaló que se llevarán a cabo en diferentes partes del municipio. "Estas brigadas de salud para llevar una sonrisa por Zapopan se estarán realizando en diferentes colonias de la ciudad porque queremos que nuestra gente esté bien, sobre todo en temas de salud", comentó.

CORTESÍA.

Entre los servicios ofrecidos se cuenta vacunación contra tétanos, neumococo y hepatitis A y B; toma de signos vitales, atención psicológica, orientación nutricional y actividades recreativas para niñas y niños, con el fin de acercar el bienestar a las colonias, enfatizó Amador Nieto.

Con la brigada se generaron espacios de convivencia y se fomentó la participación comunitaria entre las familias de Arroyo Hondo, aseguraron los organizadores. También destacaron que con las diferentes jornadas de brigadas de salud en otros puntos de Zapopan buscarán acercar apoyo, atención y actividades para contribuir al bienestar de las comunidades.

Amador Nieto se ha desempeñado como coordinadora general de Cercanía Ciudadana desde 2021 , durante los gobiernos del alcalde Juan José Frangie. Durante el pasado proceso electoral, cuando fue electo para un segundo periodo en Zapopan, la funcionaria se desempeñó como alcaldesa interina.

CORTESÍA.

SV