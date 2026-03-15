Más allá de la apatía: juventudes y compromiso ambiental

Durante mucho tiempo se ha insistido en que la juventud es apática, individualista o indiferente. Sin embargo, desde donde me toca trabajar, la pregunta parece estar mal planteada. No estamos frente a una falta de compromiso, sino frente a una búsqueda profunda de sentido e identidad.

La juventud ya está actuando, aunque el sistema no siempre sepa —o quiera— escucharla. Porque el problema no es sólo reconocer que las juventudes participan, sino estar dispuestos a ceder espacio real para que lo hagan. Uno de los mayores obstáculos no es la falta de interés juvenil, sino la falta de confianza institucional. Se invita a participar, pero se controla; se abren espacios, pero se condicionan; se promueve la voz joven, pero se le pone techo. Sin embargo, el compromiso profundo surge cuando los espacios no solo se ocupan, sino que se habitan: cuando los jóvenes pueden usarlos, transformarlos, equivocarse, aprender y reconocerse como parte viva de ellos. No basta con permitir la presencia; es necesario permitir la apropiación.

Desde una mirada antropológica, no es casual que este despertar ocurra ahora. Muchas juventudes han crecido en contextos de desapego, fragmentación social y alienación. Han vivido la ruptura de lo comunitario, el debilitamiento de redes de cuidado, e incluso formas de anomia: ese sentimiento de no pertenecer a nada, de no encontrar un lugar propio dentro del tejido social. Frente a eso, el activismo ambiental aparece no sólo como una causa, sino como un espacio de reencuentro.

El compromiso que emerge no se parece a un checklist de actividades ni a la acumulación de responsabilidades que no se pueden sostener. Hay una decisión consciente por asumir prácticas diarias: reducir residuos, informarse sobre decisiones que afectan al territorio, cuestionar hábitos y participar de manera constante, aunque sea desde lo pequeño. Es un compromiso silencioso e imperfecto pero arraigado.

Aquí, el activismo ambiental no nace del deber ni de la culpa. Nace del vínculo. Del reconocimiento de que cuidar el territorio es también cuidarse entre pares, reconstruir comunidad, volver a sentirse parte de algo más amplio que el individuo. Estos espacios se convierten en lugares donde se comparte conocimiento, se aprende del otro y se recuperan saberes que habían sido desplazados por la lógica de lo rápido y lo desechable.

Por supuesto, no todas las juventudes viven este proceso de la misma manera. Pero cada vez son más, no desde la imposición, sino desde la identificación. El verdadero reto es que estos espacios de aprendizaje no queden limitados a ciertos sectores, sino que se abran y se fortalezcan en distintos contextos sociales, permitiendo que más jóvenes encuentren ahí un lugar donde reconocerse.

Porque cuidar el territorio es una forma de imaginar el futuro. De hacerlo habitable, compartido y posible. En ese camino, muchas juventudes no están esperando respuestas absolutas ni soluciones inmediatas; están haciendo una pregunta distinta, una que se formula cada día y desde lo concreto: ¿Cómo percibo mi mundo y qué hago hoy para habitarlo y mejorarlo?

Para saber

Crónicas del Antropoceno es un espacio para la reflexión sobre la época humana y sus consecuencias producido por el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara que incluye una columna y un podcast disponible en todas las plataformas digitales.

Sobre la autora

Dunieska Sánchez. Antropóloga por la Universidad de Guadalajara. Directora de Vigilantes Verdes. Recibió el Reconocimiento al Mérito Ambiental Jalisco 2023 @vigilantes.verdes @dunieskasanchez