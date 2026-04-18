Un hombre de 50 años de edad, de quien no fue revelado su nombre, fue detenido por elementos de la Comisaría de Zapopan en la colonia Rinconada del Bosque , cuando fue sorprendido con tres maletas en las que cargaba más de 30 paquetes de marihuana, con un peso aproximado de 60 kilos. El sujeto también contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este sábado en el cruce de la calle Rinconada de los Ahuehuetes y la avenida López Mateos. El sujeto, originario de la Ciudad de México, intentó mandar por el servicio de paquetería de la Central de Autobuses ubicada en el centro comercial Plaza del Sol las tres maletas, mientras que él se trasladaría en un vehículo particular.

Los policías realizaban un recorrido de vigilancia en la zona cuando fueron alertados por personal de la empresa sobre varías valijas que emitían el aroma característico de la marihuana. Tras el reporte, los oficiales aseguraron las maletas que contenían los paquetes de la droga y el dueño fue detenido . El hombre fue remitido a un agente del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal y se realizará la investigación correspondiente. La droga asegurada fue llevada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guadalajara.

Durante el pasado mes, policías de Zapopan detuvieron a dos personas que llevaban consigo varias dosis de droga. En el primer caso, ocurrido el 12 de marzo en la colonia El Vigía, un hombre de 26 años de edad, fue sorprendido con varios envoltorios de crystal, cocaína y cigarrillos de marihuana.

En tanto, el pasado 30 de marzo, policías de Zapopan detuvieron a otro sujeto que llevaba consigo varios envoltorios de la droga cristal, así como marihuana, en la colonia Tabachines . El detenido, de 22 años de edad, mostró una actitud inusual, razón por la cual fue interceptado por los oficiales municipales.

SV