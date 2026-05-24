Por intentar esquivar a una motocicleta, un automovilista chocó contra un puesto de comida en el cruce de la avenida Indígena y la calle Ozomatil, en la colonia Mesa Colorada Poniente, en Zapopan, y dejó como saldo cinco personas lesionadas, entre ellas tres menores. El conductor fue detenido por elementos de la Comisaría municipal.

Los hechos ocurrieron esta mañana, alrededor de las 11:00 horas, luego de recibir múltiples reportes al número de emergencia del 911 sobre un siniestro vial en el punto referido. El sujeto, de 28 años de edad, impactó contra un puesto de tacos y arrolló a las personas que se encontraban desayunando. Los lesionados son dos adolescentes de 13 y 16 años, así como un niño de dos años. También resultaron heridos dos hombres de 67 y 77 años, uno de ellos propietario del puesto de alimentos; todos se encuentran en condición regular de salud y fueron trasladados para recibir mayores atenciones médicas, informó la Comisaría.

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Personal de la Policía Vial del Estado acudió al lugar para apoyar en las labores de agilización del tránsito vehicular. Un agente del Ministerio Público tomó conocimiento del siniestro; el conductor detenido conducía un vehículo modelo Golf 1992 color azul que no cuenta con reporte de robo.

Zapopan registra cuatro mil 916 siniestros viales que han dejado personas fallecidas o lesionadas de 2015 a 2025.

De acuerdo con datos del Siniestrali Map, elaborado por el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), en Zapopan, entre 2015 y 2025, año de la actualización más reciente, se registraron cuatro mil 916 siniestros viales que han dejado personas fallecidas o lesionadas. En total se contabilizan 624 muertos y seis mil 871 heridos.

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Las zonas Norte, Sur y Este del municipio concentran la mayor cantidad de percances; Periférico, a su cruce con López Mateos, Mariano Otero, Guadalupe, Vallarta, Cinco de Mayo, Acueducto, Juan Gil Preciado, Prolongación José Parres Arias, Tabachines, Federalismo, Carretera a Saltillo y la calle Álvaro Obregón son los puntos con mayor incidencia.

En tanto, las avenidas Aviación, Santa Margarita, Carretera a Tesistán, López Mateos, Patria, Vallarta, Federalismo y Carretera a Saltillo también registran varias intersecciones como puntos recurrentes donde ocurren siniestros viales.

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