Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 8 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este domingo 8 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se establece, el clima presenta un 64% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 12 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

