Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 8 de febrero de 2026

El clima en El Salto para este domingo 8 de febrero prevé que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Según se establece, el clima presenta un 64% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 33%.Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Jueves 12 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla