Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 8 de febrero de 2026

El clima en Chapala para este domingo 8 de febrero determina que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 36% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 9 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Martes 10 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 11 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 12 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 13 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 15 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

