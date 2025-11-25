Yo Jalisco Apoyo para el Transporte entregará nuevas tarjetas este 26 de noviembre

El programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte, impulsado por el Gobierno del Estado, anunció una nueva jornada de entrega de tarjetas este miércoles 26 de noviembre, con el propósito de facilitar el acceso al transporte público a estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres jefas de familia y familiares de personas desaparecidas.

Mediante la tarjeta Yo Jalisco, las y los beneficiarios reciben un apoyo económico que cubre total o parcialmente el costo de sus traslados, garantizando que la movilidad no represente una carga para su economía y que más personas puedan trasladarse de forma sencilla a sus centros educativos, laborales o de atención médica.

El programa contempla dos modalidades: un subsidio del 100%, que permite realizar hasta 730 viajes al año, y un subsidio del 50%, que otorga hasta 640 viajes anuales.

¿Dónde se entregarán las nuevas tarjetas para el transporte?

La jornada de entrega tendrá lugar en el Parque San Jacinto, en horario continuo de 09:00 a 15:00 horas.

Según la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), las personas que completaron su trámite previamente podrán consultar el listado oficial de beneficiarios, y solo deberán presentarse quienes aparezcan en el documento. Será indispensable presentar una identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte, y acudir dentro del horario establecido.

Listado de Beneficiarios.

Finalmente, el Gobierno recuerda a los beneficiarios que el uso de las tarjetas se extiende a distintos medios de transporte en el Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellos el Tren Ligero, SITREN, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y rutas tradicionales. También se incluyen municipios como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.

YC