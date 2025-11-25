Jalisco recupera Colomos: tribunales confirman que será patrimonio público

El Gobierno de Jalisco anunció este martes la recuperación jurídica de diversos predios dentro de los parques Colomos 1, Colomos 2 y, de manera particular, Colomos 3, los cuales permanecieron durante varios años en litigio.

Lo anterior, recordó el gobierno de Jalisco, ante intentos de particulares "por adjudicarse parte de estas áreas naturales".

A través de un video dado a conocer a través de sus redes sociales, el gobernador destacó el papel de colectivos ciudadanos, especialistas y vecinos que durante décadas han dedicado tiempo y esfuerzos para preservar este espacio medioambiental, considerado uno de los pulmones más importantes del Área Metropolitana de Guadalajara.

"Les tengo una gran noticia. Algunos particulares durante años se trataron de apoderar del patrimonio medioambiental de las y los jaliscienses. Me refiero directamente a predios dentro de Colomos 1, Colomos 2 y Colomos 3. Gracias a ciudadanos que han defendido el patrimonio de Jalisco, como: Jaime Eloy Ruiz, Jorge Gastón, Vicky Acosta, el colectivo Probosque, Pedagógico del Agua y muchos ciudadanos más, entre ellos también colonos de alrededor del propio bosque de Los Colomos", dijo.

En su mensaje, el mandatario estatal explicó que los tribunales federales fallaron a favor del Gobierno de Jalisco, lo que garantiza que estas áreas continúen siendo parte del patrimonio público y no puedan ser destinadas a intereses inmobiliarios.

Así, destacó que la resolución representa un triunfo para quienes han impulsado la defensa del bosque y sus ecosistemas, así como para las políticas ambientales que buscan fortalecer la protección del territorio.

"Afortunadamente les tenemos una gran noticia. El Gobierno del Estado de Jalisco ha ganado los juicios a los particulares que se querían apropiar de estos terrenos y por supuesto Colomos 1, Colomos 2 y principalmente Colomos 3 van a quedar en patrimonio de las y los jaliscienses para defender nuestro medio ambiente", refirió el mandatario estatal.

La consejera jurídica del Gobierno de Jalisco, Tatiana Anaya Zúñiga, detalló que la resolución fue emitida por el Tribunal Quinto Colegiado en Materia Administrativa, instancia que ratificó el fallo previo del juzgado de distrito.

Explicó que la empresa que promovía los recursos legales buscaba invalidar el decreto que declara al área como zona natural protegida, pero el Tribunal resolvió que no cuenta con derechos de propiedad o posesión sobre los predios en disputa.

"En días pasados, dentro del Tribunal Quinto Colegiado en Materia Administrativa, ellos lo que hicieron fue ratificar la resolución del juzgado de distrito, en donde esta empresa moral lo que quería hacer era invalidar el decreto del área natural protegida", dijo la consejera.

"La reflexión y la resolución lo que marca es precisamente que el área natural protegida queda intacta, que no tiene ningún derecho ni de propiedad ni de posesión, que el Gobierno de Jalisco cuenta con escrituras, con propiedad y con posesión y aún más le explica y le advierte que toda vez que en un juicio previo a este que estamos hablando ya había intentado esgrimir este tipo de derechos de propiedad y de posesión, que se habla de una cosa juzgada y que ya no tiene interés jurídico para volver a reclamar este tipo de acciones", añadió.

Tras la explicación jurídica, el gobernador reiteró que con esta resolución queda cerrado el capítulo de intentos por intervenir Colomos.

"Pues adiós a los intereses inmobiliarios que trataron de cercenar Colomos, pues ahora nosotros junto con toda la ciudadanía y principalmente los colectivos que durante décadas lo defendieron, garantizamos que Colomos 1, Colomos 2 y Colomos 3 quedan para el patrimonio medioambiental de las y los jaliscienses. Al estilo Jalisco", finalizó Lemus Navarro.

