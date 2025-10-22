La noche de este miércoles las autoridades estatales reportaron la localización de una menor de solo cuatro años de edad, quien fue hallada al interior de una bolsa plástica en el municipio de Tlajomulco.

Según la información preliminar, el hallazgo se realizó en Jardines del Verano, sin tener, hasta el momento, más detalles del hecho.

La Fiscalía de Jalisco fue la autoridad que atendió este hallazgo, reportando extraoficialmente un adulto retenido, al parecer familiar de la víctima.

Las autoridades continúan, hasta la publicación de esta nota, en el sitio de los hechos, y se espera que en el transcurso de la noche se tenga más información sobre lo sucedido.

