Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 4 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 4 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Jueves 11 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13