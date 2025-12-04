Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 4 de diciembre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 4 de diciembre prevé que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 5 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Sábado 6 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

