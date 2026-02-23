¿Abrirán Farmacias Guadalajara tras ola de violencia en la ciudad?

Tras los operativos realizados la madrugada de este domingo por fuerzas federales en el municipio jalisciense de Tapalpa, los cuales tuvieron como resultado la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Nueva Generación.

El Área Metropolitana de Guadalajara y municipios de Jalisco registraron una respuesta de violencia sin precedentes por parte del crimen organizado: bloqueos de carreteras, calles, balaceras y vehículos incendiados, entre otros. Frente a este escenario, cadenas de comercio, tiendas y locales cerraron sus puertas con el fin de salvaguardar la integridad de sus trabajadores y de los ciudadanos.

Si bien durante la conferencia de prensa de este día, el Gabinete de Seguridad de Sheinbaum aseveró que la situación está controlada y que las actividades se instauran de forma paulatina, algunos comercios aún mantienen sus puertas cerradas, ¿es el caso de las Farmacias Guadalajara? En esta nota te lo contamos.

Farmacias Guadalajara emite comunicado tras domingo con Código Rojo

Según informó la cadena a través de sus redes el día de ayer, con el fin de brindar acceso a medicamentos y productos esenciales, las farmacias operarán según las condiciones de seguridad lo permitan.

¿Quién era “El Mencho”?

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” fue durante años el criminal más buscado por autoridades mexicanas e internacionales. Se le perseguía por delitos relacionados con el tráfico de drogas y por encabezar una de las organizaciones criminales más poderosas y con mayor influencia en México y el mundo. Ayer, finalmente, fue abatido por el Ejército Mexicano.

