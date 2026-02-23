Lunes, 23 de Febrero 2026

Jalisco |

Brigadistas combaten incendio dentro de la zona del Bosque de la Primavera

En el sitio se coordinan elementos de Protección Civil y voluntarios

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Hasta el momento se desconoce la causa del incendio. ESPECIAL / Protección Civil Jalisco

Desde ayer por la noche, brigadas de la Coordinación de Protección Civil Jalisco combaten un incendio forestal registrado en el fraccionamiento El Cielo en Tlajomulco de Zúñiga, dentro de la zona del Bosque de la Primavera.

La dependencia gubernamental movilizó brigadas forestales y vehículos especializados que se suman a los trabajos coordinados con elementos municipales para cortar el avance del incendio y controlar la situación.

En el punto participan 13 combatientes que se han sumado a las brigadas municipales. Por parte del Gobierno de Tlajomulco se mantienen ocho elementos y dos unidades de apoyo.

Hasta el momento se desconoce la causa del incendio; en estos instantes los esfuerzos se concentran en el  combate y monitoreo de la situación, a la espera de que esta pueda ser develada posteriormente.

De manera simultánea, elementos combaten otro incendio forestal en la zona de Río Salado, en el Ejido Emiliano Zapata, en el municipio de Tala. Al igual que en el combate al fuego en La Primavera, en el punto trabajan combatientes voluntarios en coordinación con personal de Protección Civil Jalisco.

Por último, las autoridades exhortan a la población a evitar trasladarse a los puntos afectados y permitir el trabajo de los brigadistas, a la espera de nuevas actualizaciones del estado del fuego.

OB

Temas

