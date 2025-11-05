Miércoles, 05 de Noviembre 2025

Jalisco |

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 5 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

El clima en El Salto para este miércoles 5 de noviembre determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 6 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 7 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 8 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 9 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Lunes 10 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 11 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 12 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

