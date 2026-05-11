Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este lunes 11 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se informó, el clima presenta un 99% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 29%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Martes 12 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Domingo 17 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque