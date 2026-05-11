Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este lunes 11 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 85% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Domingo 17 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan