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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el lunes 11 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este lunes 11 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 85% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Viernes 15 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Domingo 17 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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