En una nueva jornada de búsqueda llevada a cabo este domingo 10 de mayo, integrantes del colectivo Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros realizó nuevos hallazgos en fincas abandonadas del fraccionamiento Lomas de la Capilla , en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Extraen cinco cuerpos en condiciones de osamenta

Fueron cinco nuevos cuerpos, en condiciones de osamenta, los extraídos por las personas buscadoras integrantes del colectivo, sumando, a sus conteos a partir de sus búsquedas en campo, los cuerpos de por lo menos 26 víctimas.

Las cifras del reporte de fosas clandestinas de la Fiscalía del Estado confirmó que hasta la publicación de esta información, el jueves pasado, sumaban 21 cuerpos localizados en distintas fincas de la zona, de los cuales hasta el momento, ninguna ha sido pre identificada.

Restos serán trasladados al IJCF

Los restos hallados hoy deberán ser trasladados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en espera de que se les practiquen los análisis correspondientes y las muestras de ADN que permitan realizar las confrontas genéticas que los lleven de regreso con sus familias, quienes los buscan.

Hallazgos iniciaron desde marzo

El primero de los hallazgos se dio el 8 de marzo, cuando iniciaron las jornadas de búsqueda en campo de este colectivo en el fraccionamiento señalado. Entonces sus integrantes hallaron tres cuerpos, entre ellos, al parecer, un menor de edad.

Desde entonces, la mayoría de los domingos las y los buscadores ha acudido a este sitio a realizar búsquedas, encontrando a las víctimas en fincas abandonadas, enterradas incluso bajo gruesas capas de cemento.

Aumentan puntos de inhumación clandestina

En total, en lo que va del año suman al menos 18 puntos de inhumación clandestina registrados en los distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, según lo confirma el reporte de la Fiscalía de Jalisco.

En ellas se han encontrado los restos de por lo menos 29 personas, aunque también se han encontrado restos humanos y restos óseos "sueltos", de los cuales se desconoce el número de víctimas a las cuales podrían pertenecer.

EE