Domingo, 14 de Junio 2026

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Asesinan a automovilista en puente de López Mateos y Periférico Sur

El interior de un túnel vehicular fue acordonado esta tarde tras confirmarse un deceso

Por: Jorge Velazco

La Comisaría de Zapopan acordonó esta tarde el puente tras confirmarse el deceso. GOBIERNO ZAPOPAN

La Comisaría de Zapopan acordonó esta tarde el puente tras confirmarse el deceso. GOBIERNO ZAPOPAN

Esta tarde se reportó la muerte de un masculino por impacto de proyectil de arma de fuego en Periférico y López Mateos, Colonia El Mante. 

La Comisaría de Zapopan informó que derivado de un reporte al 9-1-1 se canalizo a personal de esta Comisaria, donde se refería de una persona lesionada por arma de fuego.

Hallazgo en el paso a desnivel

Al arribo de los oficiales,  al interior del paso a desnivel, avistaron un vehículo sedan color gris, a bordo localizaron un masculino de aproximados 35 a 40 años de edad inconsciente, al cual se le aprecia a simple vista un impacto por proyectil de arma de fuego en área de cabeza, por lo que se solicitaron servicios médicos, quienes corroboran el deceso del mismo.

Víctima sin identificar e investigación en curso

“Cabe precisar que de momento no se cuenta con generales, ni familiares en el punto, por lo que permanece como persona no identificada". 

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La Comisaría de Zapopan informó que se hizo de conocimiento al Ministerio Público para conducción y mando.

NG

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