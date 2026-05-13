Al tratarse de acciones que han realizado desde el inicio de la administración municipal, en octubre de 2024, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, aseguró que el operativo para atender a personas en situación de calle que duermen en el Centro Histórico es independiente a la realización del FIFA Fan Fest durante el Mundial y las labores continuarán aun si hay un festival o un evento en el primer cuadro de la ciudad.

Detalló que se brindan atenciones de forma permanente a las personas que desean pasar la noche en alguno de los refugios con los que cuenta el municipio. Mientras sea de su competencia, la presidenta municipal afirmó que seguirán invitando a personas en situación de calle a acudir a estos lugares, pero cuando se trate de una falta administrativa tomará acción la Comisaría municipal.

"Vamos a seguir con los operativos. De hecho, hay un área especializada dentro de nuestro gobierno desde el DIF y también desde la súper intendencia que dan atención permanente […]. Desde el primer momento hemos estado trabajando para que elijan pasar la noche en los refugios. Esto es independiente de si hay un festival o hay un evento: nosotros tenemos un operativo de atención a habitantes de calle", mencionó.

"Se han brindado, en promedio, entre 100 y 200 camas cada noche. Nosotros seguiremos lo que nos toca a nosotros, que eso es la competencia del municipio: invitarlos a que vayan a los espacios. Cuando hay un tema de falta administrativa opera directamente la Comisaría", añadió.

Piden apoyo estatal para atender ambulantaje de Calzada Independencia

Por su parte, Delgadillo García informó que solicitó el apoyo de la Secretaría de Seguridad estatal para atender el comercio ambulante que se instala en Calzada Independencia , desde avenida Juárez hasta avenida Revolución. Aunque se trata de competencia municipal, precisó que, en el marco del Mundial de futbol, "vienen refuerzos para poder atender todo el tema de seguridad en los entornos del Mundial".

"Yo precisamente tuve unas conversaciones con el secretario de Seguridad en este tema (Juan Pablo Hernández González) y ahí vamos a estar trabajando […]. Hay una intervención de seguridad que está instruida por parte de la Coordinación de seguridad (estatal) y estaremos nosotros acompañando", sostuvo.

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