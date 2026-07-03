Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en El Salto para este viernes 3 de julio informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

