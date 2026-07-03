Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en El Salto para este viernes 3 de julio informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga