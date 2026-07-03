Viernes, 03 de Julio 2026

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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en El Salto para este viernes 3 de julio informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 38%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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